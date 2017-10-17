Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Италии Экономика Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавил делегацию Пензенской области, которая прибыла с рабочим визитом в Италию во вторник, 17 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В ее состав вошли руководители промышленных предприятий и организаций региона. Ожидается, что пензенская делегация проведет серию переговоров с представителями итальянских производственных компаний для создания новых направлений экономического сотрудничества, посетит инновационные предприятия, а также презентует инвестиционный потенциал региона. Также члены делегации намерены принять участие в работе X Евразийского экономического форума. В его рамках запланировано проведение сессий, посвященных вопросам взаимодействия Европейского союза и Евразийского экономического союза, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий, сообщает пресс-служба регионального правительства. Нашли ошибку в тексте?

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