16:34:20 Вторник, 17 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Италии

08:19 | 17.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавил делегацию Пензенской области, которая прибыла с рабочим визитом в Италию во вторник, 17 октября.

Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Италии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее состав вошли руководители промышленных предприятий и организаций региона.

Ожидается, что пензенская делегация проведет серию переговоров с представителями итальянских производственных компаний для создания новых направлений экономического сотрудничества, посетит инновационные предприятия, а также презентует инвестиционный потенциал региона.

Также члены делегации намерены принять участие в работе X Евразийского экономического форума.

В его рамках запланировано проведение сессий, посвященных вопросам взаимодействия Европейского союза и Евразийского экономического союза, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Актуальное
Читайте также
В Подмосковье убит уроженец Пензенской области Пензенец задержан в Москве по подозрению в продаже «лечебных» фильтров для воды в кредит
Пензенская велосипедистка поборется за победу на Кубке России Предприятия пензенского кластера «Безопасность» участвуют в выставке «Interpolitex-2017»
Экс-директор пензенского «Зенита» Виктор Смагин подозревается в махинациях с налогами Подозрительный предмет на улице Революционной в Пензе оказался пакетом со старой шубой
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама