Пензенские власти направят 60 млн. рублей на повышение доступности ипотечного кредитования Экономика

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. 60 млн. рублей планируется выделить из регионального бюджета на повышение доступности ипотечного кредитования в Пензенской области. С соответствующим предложением выступил губернатор Иван Белозерцев.

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Предполагается, что на эти средства будут разработаны мероприятия по выдаче займов по стандартам Агентства ипотечного жилищного кредитования.

По мнению Ивана Белозерцева, это позволит ввести в Пензенской области дополнительные меры бюджетной поддержки граждан, планирующих взять заем.

«Рынок ипотечного кредитования сегодня восстанавливается после кризиса. Положительная динамика стабильно фиксируется на протяжении последних 1,5 лет. Чтобы стимулировать развитие жилищной сферы, дать возможность улучшить жилищные условия и приобрести новые квартиры как можно большему числу наших граждан, мы изыскиваем возможности бюджетной поддержки», — пояснил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, по оценке специалистов, заявленный объем бюджетного финансирования позволит привлечь в строительную отрасль до 600 млн. рублей из внебюджетных источников.