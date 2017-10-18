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Члены пензенской делегации в Италии познакомились с работой компании AB

18:35 | 18.10.2017 | Экономика

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Представители пензенской делегации в рамках рабочего визита в Италию познакомились с работой компании AB, созданной около 40 лет назад, которая специализируется на когенерации — совместной выработке электрической и тепловой энергии.

Члены пензенской делегации в Италии познакомились с работой компании AB

Фото: Pnzreg.ru

Согласно данным, озвученным в ходе презентации, одним из перспективных направлений деятельности является когенерация на основе биогаза, когда в процессе используются сельскохозяйственные, животные или промышленные отходы. На территории Италии в настоящее время действует 1 тыс. 700 биогазовых установок, а в Германии — около 11 тыс.

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, данная технология может быть внедрена и в Пензенской области.

«В качестве сырья используется кукуруза — у нас хороший урожай этой культуры. При необходимости возможно задействовать и дополнительные посевные площади для ее выращивания», — сказал глава региона.

Также были затронуты вопросы, связанные с когенерацией для тепличных комплексов. Подобные технологии AB уже внедряет в России — в Белгородской, Липецкой и Орловской областях.

По итогам переговоров Иван Белозерцев выразил готовность к развитию сотрудничества с зарубежной фирмой.

«Нам интересны ваши предложения в части оборудования когенерационными установками тепличных комплексов, а также использование когенерации в крупном бизнесе», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
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