В консолидированный бюджет области за 9 месяцев поступило 24,6 млрд. рублей налогов Экономика

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. 24,6 млрд. рублей налогов поступило в консолидированный бюджет Пензенской области за девять месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной налоговой службы.

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По данным ведомства, это составляет свыше 67% от общего объема поступлений.

Еще 11,9 млрд. рублей направлено в федеральный бюджет.

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет налогов на доходы физических лиц — 9,7 млрд. рублей, на добавленную стоимость — 9,2 млрд. рублей, на прибыль — 5,8 млрд. рублей, акцизов — 5,5 млрд. рублей, на имущество организаций — 2,4 млрд. рублей.

За счет платежа, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 1,8 млрд. рублей, земельного — 500 млн. рублей, транспортного — 300 млн. рублей.