Губернатор в Италии посетил фирму, которая вскоре начнет производство в Пензенской области Экономика

Пенза, 19 октября 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым в рамках рабочего визита в Италию посетила компанию Simem, которая совместно с комбинатом «Бетониум» в 2018 году начнет выпускать строительные бетонокомплектов, в четверг, 19 октября.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи Ивана Белозерцева с генеральным директором фирмы Микеле Фурлани [Michele Furlani] глава региона отметил, что сотрудничество компании Simem с «Бетониумом» даст региону положительную динамику как в экономике, так и в социальной сфере.

Он отметил, что процесс реализации совместного проекта — роботизированной линии по производству бетонных домокомплектов — уже запущен.

«У меня нет сомнений, что в итоге мы получим качественный продукт для пензенцев и жителей других регионов России. Мы рады взаимодействовать с вашей компанией, реализуя социально значимые проекты», — уточнил Иван Белозерцев.

Микеле Фурлани пояснил, что сотрудничество с домостроительным комбинатом «Бетониум» имеет важное значение для работы фирмы Simem на российском рынке.

«Я рад принимать вас в нашей компании, надеясь на перспективы дальнейшей совместной работы. Уверен, что сотрудничество с предприятиями Пензенского региона придаст новый импульс развитию нашего бизнеса. […] Мы очень верим в российский рынок, несмотря на сложившуюся в мире непростую политическую обстановку. Это взаимодействие открывает перед обеими сторонами много возможностей для сотрудничества. Мы также разрабатываем инфраструктурные проекты, производим оборудование для очистки сточных вод», — отметил глава итальянской фирмы.

Он назвал совместный проект с «Бетониумом» футуристическим, выразив уверенность в том, что производство будет запущено в ближайшее время.

Открытие линии по производству бетонных домокомплектов намечено на вторую половину 2018 года, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.