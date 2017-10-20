Пензенский губернатор выступил с докладом на Евразийском экономическом форуме Экономика

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев представил доклад о регионе на шестой сессии «Межрегиональное экономическое сотрудничество — кратчайший и наиболее эффективный путь к экономическому развитию» в рамках X Евразийского экономического форума в Вероне в пятницу, 20 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За 10 лет своего существования форум зарекомендовал себя эффективной площадкой для обсуждения проблем международной интеграции регионов», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев пояснил, что основным направлением развития внешнеэкономической деятельности субъекта РФ является курс на организацию экспорта.

«За последние два года порядка 20 стран стали нашими новыми торговыми партнерами. На международный рынок выходят не только крупные экспортеры, но и предприятия малого бизнеса, продукция которых пользуется огромным спросом среди потребительского сектора стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в Пензенской области создана современная инвестиционная инфраструктура и действует законодательство, закрепляющее основные формы поддержки бизнеса.

«В таком ключе мы становимся частью глобального евразийского пространства, создавая платформу для развития межрегионального экономического взаимодействия и интеграции в мировую экономику», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба АО «Корпорация развития Пензенской области».

Главная тема X Евразийского экономического форума в Вероне — «Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте».

Программой предусмотрены сессии, посвященные вопросам взаимодействия ЕС и ЕАЭС, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий.

Организаторами мероприятия выступили ассоциация «Познаем Евразию», фонд «Росконгресс» и Петербургский международный экономический форум.