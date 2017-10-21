В Пензенской области в декабре рассмотрят стратегию развития до 2035 года Экономика

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Финальный вариант «Стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года» будет рассмотрен на заседании высшего экономического совета при правительстве региона.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, в разработке документа участвуют 14 отраслевых и территориальных рабочих групп, сформированных из специалистов различных сфер, представителей науки, членов правительства, руководителей администраций муниципальных районов и городских округов Пензенской области.

В настоящее время проект стратегии уже готов, однако до конца октября документ будет дорабатываться и согласовываться со всеми ответственными исполнителями и заинтересованными сторонами.

В течение ноября документ пройдет стадию обсуждения с профессиональными сообществами, общественными объединениями, жителями области, а также экспертными группами, в том числе федерального уровня.