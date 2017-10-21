В Пензенской области намечено создать предприятие по производству яиц индейки Экономика

Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров, руководитель компании Aviagen Turkeys Клэй Барроус и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписали протокол о намерениях, предусматривающий создание предприятия по производству инкубационных яиц индейки, в субботу, 21 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Предприятие станет первым комплексом компании Aviagen по производству инкубационных яиц индейки в России.

В соответствии с условиями документа стороны объединят усилия для решения задач, обеспечивающих мобилизацию финансовых, кредитных, материальных и других ресурсов, направленных на реализацию проекта.

Так, правительство Пензенской области будет оказывать содействие компании Aviagen в создании предприятия, помощь в налаживании контактов с субъектами региона, а также обеспечит информационную поддержку проекта.

Компания Aviagen будет осуществлять строительство комплекса, а после его запуска ― поставлять инкубационные яйца индейки группе компаний «Дамате», которая в свою очередь обязуется оказать международной компании необходимые меры поддержки.

По мнению Ивана Белозерцева, реализация нового инвестпроекта позволит совершить еще один шаг к независимости пензенских компаний от импортных поставок генетического материала.

«Это даст возможность дальнейшего развития как бизнеса, так и региона», ― подчеркнул губернатор.

В свою очередь Рашид Хайров отметил, что трансфер лучших западных генетических технологий в Россию является наиболее оптимальным и грамотным решением в текущей экономической ситуации.

«Приход в регион такой крупной компании как Aviagen и создание родительского стада индейки в Пензенской области ― это важный шаг, который позволит нам в ближайшее время закрыть большую часть потребности в инкубационном яйце», ― сказал он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», также с компанией Aviagen Turkeys было пописано соглашение, по условиям которого предприятие по производству яиц будет введено в эксплуатацию в 2019 году.

«В течение 9 лет Aviagen обязуется осуществлять поставки инкубационного яйца на комплекс ГК «Дамате». Таким образом, группа компаний сможет на 50% обеспечить собственную потребность в генетическом материале», ― пояснили в компании.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

По итогам 2016 года ГК «Дамате» произвела 60,8 тыс. тонн мяса индейки и стала лидером по объемам производства в России, выйдя на заявленным мощности. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В Тюменской области ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить 45 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.