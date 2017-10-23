15:49:12 Понедельник, 23 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области за девять месяцев введено около 500 тыс. кв. метров жилья

15:35 | 23.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. 493 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за девять месяцев 2017 года, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

В Пензенской области за девять месяцев введено около 500 тыс. кв. метров жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это шестое место в Приволжском федеральном округе», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Глава Пензастата добавил, что по вводу жилых домов на 1 тыс. человек Пензенская область занимает пятое место в ПФО с показателем 368 кв. метров.

«Наибольший ввод жилья наблюдается в городе Пензе — 225,1 тыс. кв. метров, или 100,1% к девяти месяцам 2016 года. В Пензенском районе построено 104,2 тыс. кв. метров, темп — 100,4%, в Бессоновском районе — 27,1 тыс. кв. метров, темп — 100,2%», — уточнил Максим Уханов.

Он сообщил также, что 55,7% объемов, введенных в Пензенской области с января по сентябрь 2017 года, приходится на индивидуальное жилищное строительство.
Актуальное
Читайте также
Номинальный денежный доход пензенцев за девять месяцев превысил 250 млрд. рублей В Пензенской области выборочно проверят законность строительства частных домов
В Пензенской области детей, чьи родители пьют, поместят в больницы на Новый год Специалисты «Пензаэнерго» выявили 1,7 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии
Малообеспеченные пензенские семьи получат продукты на зиму «МегаФон» обеспечит мобильной связью пензенский «Радиозавод»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама