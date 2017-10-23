В Пензенской области за девять месяцев введено около 500 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. 493 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за девять месяцев 2017 года, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Это шестое место в Приволжском федеральном округе», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 23 октября.

Глава Пензастата добавил, что по вводу жилых домов на 1 тыс. человек Пензенская область занимает пятое место в ПФО с показателем 368 кв. метров.

«Наибольший ввод жилья наблюдается в городе Пензе — 225,1 тыс. кв. метров, или 100,1% к девяти месяцам 2016 года. В Пензенском районе построено 104,2 тыс. кв. метров, темп — 100,4%, в Бессоновском районе — 27,1 тыс. кв. метров, темп — 100,2%», — уточнил Максим Уханов.

Он сообщил также, что 55,7% объемов, введенных в Пензенской области с января по сентябрь 2017 года, приходится на индивидуальное жилищное строительство.