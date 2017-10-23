Средняя зарплата в Пензенской области превысила 26 тыс. рублей Экономика

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Средняя заработная плата по полному кругу организаций составила в Пензенской области за восемь месяцев 2017 года 26 тыс. 141 рубль, или 108,8% к уровню прошлого года. Об этом сообщил глава Пензастата Максим Уханов.

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«По оценкам роста заработной платы Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

По словам Максима Уханова, самая высокая зарплата наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность — 38 тыс. 654 рубля, а наиболее низкая — в гостиницах и на предприятиях общепита — 14 тыс. 459 рублей.

«Самый высокий темп [роста] заработной платы наблюдался в строительстве — 118%, а снижение — в производстве напитков: 90% к уровню прошлого года», — отметил руководитель Пензастата.