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Средняя зарплата в Пензенской области превысила 26 тыс. рублей

16:56 | 23.10.2017 | Экономика

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Средняя заработная плата по полному кругу организаций составила в Пензенской области за восемь месяцев 2017 года 26 тыс. 141 рубль, или 108,8% к уровню прошлого года. Об этом сообщил глава Пензастата Максим Уханов.

Средняя зарплата в Пензенской области превысила 26 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По оценкам роста заработной платы Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

По словам Максима Уханова, самая высокая зарплата наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность — 38 тыс. 654 рубля, а наиболее низкая — в гостиницах и на предприятиях общепита — 14 тыс. 459 рублей.

«Самый высокий темп [роста] заработной платы наблюдался в строительстве — 118%, а снижение — в производстве напитков: 90% к уровню прошлого года», — отметил руководитель Пензастата.
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