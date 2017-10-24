В Пензе открыт офис банка «Агророс» Экономика

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Первый в Пензе операционный офис банка «Агророс» начал свою работу по адресу: улица Пушкина, 30.

Фото: пресс-служба АО «Банк «Агророс»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, здесь предлагается полный комплекс услуг для населения и бизнеса — клиенты могут открыть вклад или расчетный счет, получить кредит, осуществить денежный перевод, а также обменять валюту.

«В 2017 году банк «Агророс» приступил к реализации масштабного плана по расширению имеющейся сети офисов. Отделения кредитной организации уже открыты в Саратовской области, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Рязани, Самарской области, а теперь и в Пензе», — пояснили в пресс-службе.

В учреждении отметили, что в конце сентября Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций «Агророса» на сумму 385 млн. рублей.

«В результате эмиссии капитал банка составил более 1,1 млрд. рублей. Существенный рост повышает надежность учреждения, дает возможность активнее развиваться и расширять спектр финансовых предложений для бизнеса и населения, увеличивать объемы кредитования», — подчеркнули в банке.

АО « Банк «Агророс » был создан в Саратове 23 мая 1994 года.

Включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 25 ноября 2004 года под номером 217.

Оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц.

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №2860 выдана Банком России 11 февраля 2016 года.