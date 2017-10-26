Банку «Кузнецкий» исполнилось 27 лет Экономика

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» отмечает 27 лет со дня образования в четверг, 26 октября.

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«На сегодняшний день в банке работают свыше 400 человек. Филиальная сеть состоит из 27 офисов: 18 из них расположены в Пензе, семь — в области и по одному операционному офису — в Чебоксарах и Самаре», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

В «Кузнецком» отметили, что банк обслуживает свыше 8 тыс. корпоративных клиентов и более 50 тыс. физических лиц.

«По состоянию на 1 октября доходы ПАО «Банк «Кузнецкий» составили свыше 571 млн. рублей, чистый процентный доход — 212 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 148 млн. рублей, валовая прибыль до создания резервов и уплаты налогов составила 137 млн. рублей, что больше на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль — 50,2 млн. рублей», — добавили в пресс-службе.

В банке уточнили, что собственный капитал учреждения составляет 739,3 млн. рублей — рост 20,5% к аналогичному периоду прошлого года, а активы «Кузнецкого» — 5 млрд. 300 млн. рублей, что на 38,6% выше, чем за девять месяцев 2016 года.

«С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты в объеме более 4,3 млрд. рублей. Кредитный портфель банка увеличился на 16,3% и составил 3,4 млрд. рублей, а кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 октября — более 2,6 млрд. рублей», — сказали в «Кузнецком».

В учреждении добавили, что портфель ценных бумаг увеличился на 18,3% и составил 574 млн. рублей.

«Объем привлеченных вкладов населения на 1 октября составил 2,4 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 1,5 млрд. рублей», — отметили в «Кузнецком».

В банке подчеркнули, что более 422 млн. рублей было привлечено от Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

«Банк «Кузнецкий» выражает слова искренней благодарности и признательности своим сотрудникам, клиентам, партнерам и акционерам. Нам есть чем гордиться, ведь пройдено и сделано немало, есть к чему стремиться и над чем еще предстоит работать», — резюмировали в пресс-службе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.