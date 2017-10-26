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Падение показателей в пензенском строительном комплексе пока продолжается — Рауф Чакаев

16:56 | 26.10.2017 | Экономика

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Падение показателей в строительном комплексе Пензенской области пока продолжается, постепенное увеличение объемов ввода жилья ожидается в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев.

Падение показателей в пензенском строительном комплексе пока продолжается — Рауф Чакаев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2017 году в строительном комплексе продолжается падение, и по итогам года объем строительных работ ожидается в сумме 31,3 млн. рублей, что составляет 90% от уровня 2016 года», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 26 октября.

По словам Рауфа Чакаева, в перспективе основным драйвером в строительстве будет оставаться жилищное строительство.

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«В 2017 году прогнозируется обеспечение ввода жилья на уровне 2016 года — 790 тыс. кв метров», — уточнил докладчик.

Первый замминистра отметил, что важную роль играет ипотечное кредитование.

«В текущем году отмечается положительная динамика при одновременном снижении банковских ставок», — сказал Рауф Чакаев, отметив, что это благоприятно сказывается на доступности жилья и способствует развитию отрасли.

«Ожидается постепенное увеличение ввода жилья: в 2018 году — до 900 тыс. кв. метров, к 2020 году — до 950 тыс. кв. метров», — резюмировал он.
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