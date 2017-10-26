Бюджет Пензенской области недополучит более 1 млрд. рублей — министр Экономика

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Бюджет Пензенской области, предположительно, недополучит в 2017 году более 1 млрд. рублей. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

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Она напомнила, что план по доходам был установлен на уровне 33 млрд. 450 млн. рублей.

По словам Любови Финогеевой, за девять месяцев поступило 23 млрд. 37 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов.

«Ожидаемое исполнение оценивается в объеме 32 млрд. 415 млн. рублей, то есть прогнозируется недопоступление 1 млрд. 34 млн. рублей», — уточнила министр.

Она отметила, что недопоступление ожидается, в частности, по акцизам на алкогольную продукцию, налогам на прибыль и на доходы физических лиц.

«Основной причиной невыполнения плана по указанным доходам является снижение темпов их поступления. Наш бюджет в первоначальной редакции на 2017 год по доходам планировался с приростом в 4,1%. В результате оптимистичного поступления за семь месяцев этого года на каждой сессии [Законодательного собрания региона] у нас производилась корректировка, в результате чего темпы прироста были доведены до 8,9%. По факту мы видим 5,7%», — пояснила Любовь Финогеева.