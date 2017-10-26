18:31:39 Четверг, 26 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Учения ОМОН в Леонидовке

Бюджет Пензенской области недополучит более 1 млрд. рублей — министр

18:06 | 26.10.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Бюджет Пензенской области, предположительно, недополучит в 2017 году более 1 млрд. рублей. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

Бюджет Пензенской области недополучит более 1 млрд. рублей — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она напомнила, что план по доходам был установлен на уровне 33 млрд. 450 млн. рублей.

По словам Любови Финогеевой, за девять месяцев поступило 23 млрд. 37 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов.

«Ожидаемое исполнение оценивается в объеме 32 млрд. 415 млн. рублей, то есть прогнозируется недопоступление 1 млрд. 34 млн. рублей», — уточнила министр.

Она отметила, что недопоступление ожидается, в частности, по акцизам на алкогольную продукцию, налогам на прибыль и на доходы физических лиц.

«Основной причиной невыполнения плана по указанным доходам является снижение темпов их поступления. Наш бюджет в первоначальной редакции на 2017 год по доходам планировался с приростом в 4,1%. В результате оптимистичного поступления за семь месяцев этого года на каждой сессии [Законодательного собрания региона] у нас производилась корректировка, в результате чего темпы прироста были доведены до 8,9%. По факту мы видим 5,7%», — пояснила Любовь Финогеева.
Актуальное
Читайте также
Вступил в силу приговор мошеннику из Украины, обманувшему трех пензенских студенток Светлана Круглова назвала снижение ставок по ипотеке «разовой акцией»
Пожар в многоквартирном доме в районе Леонидовки потушен В Пензенской области ожидается дальнейшее сокращение численности населения
Среднегодовой прирост объема инвестиций в Пензенскую область ожидается на уровне 1,5% Падение показателей в пензенском строительном комплексе пока продолжается — Рауф Чакаев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама