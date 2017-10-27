Городищенский район возглавил инвестрейтинг органов местного самоуправления Экономика

Пенза, 27 октября 2017. PenzaNews. Городищенский район возглавил инвестиционный рейтинг органов местного самоуправления Пензенской области за ІII квартал 2017 года.

Фото: Econom.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства экономики региона, он набрал 106 баллов и улучшил свои позиции на 4 пункта по сравнению с результатами II квартала.

Второе и третье места заняли город Заречный и Кузнецкий район, набравшие 100,8 и 97,9 балла соответственно. Они за прошедшие период также переместились по списку вверх.

Пенза заняла девятую строчку с показателем 64,7 балла.

Замыкают рейтинг Земетчинский, Вадинский и Малосердобинский районы.

Деятельность муниципальных образований оценивалась в два этапа.

Первый включал в себя качественную оценку органов местного самоуправления по направлениям работы с инвесторами и субъектами малого и среднего бизнеса. Также учитывались принятые меры по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для бизнеса в МФЦ, эффективность работы специализированных организаций по привлечению инвестиций, развитие механизмов муниципально-частного партнерства и оценки регулирующего воздействия.

На втором этапе заместители глав администраций районов на заседании экспертной комиссии доложили о реализации инвестстратегий, а также программ и дорожных карт по развитию малого и среднего предпринимательства.