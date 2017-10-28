В Пензе намечено организовать временный проезд для большегрузов возле парка «Союз» Экономика

Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Временный проезд для большегрузных машин намечено создать в районе индустриального парка «Союз» в Пензе, на территории которого ООО «Мастер ПАК» строит предприятие по производству экологически чистых упаковочных материалов.

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Соответствующий вопрос был затронут в ходе совещания, состоявшегося на объекте в субботу, 28 октября.

В нем приняли участие мэр Виктор Кувайцев, его заместители Юрий Ильин, Магомед Агамагомедов, Андрей Шевченко, и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры мэрии Ирина Кочеткова, и.о. директора МКУ «департамент ЖКХ Пензы» Денис Леонтьев.

Также участники совещания обсудили организацию движения на перекрестке улиц Центральной и Перспективной, ряд нюансов, связанных с принадлежностью и постановкой на учет земельных участков, и обговорили план дальнейших действий в соответствии с дорожной картой.

По результатам совещания была достигнута договоренность о проведении необходимых процедур.

По словам мэра Виктора Кувайцева, со стороны власти есть понимание, что по истечении определенного срока предприятие должно заработать.

«Со своей стороны, в рамках своих полномочий и действующего законодательства сделаем все от нас зависящее, чтобы этот срок был выдержан», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.