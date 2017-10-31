Пензенский губернатор призвал искоренить коррупцию в госзакупках Экономика

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал заместителей председателя правительства Пензенской области и глав муниципальных образований принять меры по недопущению лоббирования интересов отдельных коммерческих структур в рамках проведения госзакупок путем включения в документацию чрезмерных требований.

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«Задача губернатора, правительства Пензенской области — подобрать тех людей, которые бы в ходе проведения торгов были порядочными, добросовестными, неангажированными. Это важнейшая задача, чтобы минимизировать возможные нарушения», — сказал он в ходе заседания региональной комиссии по противодействию коррупции, состоявшемся в областном правительстве во вторник, 31 октября.

По словам губернатора, накануне во время 1,5-часового обсуждения проблемы коррупции при госзакупках с предпринимателями и экспертами они высказали мнение, что бороться с этим бесполезно.

«Вот закупка оборудования, компьютерной техники. […] Пропишут USB-вход не сбоку, а сверху — вот и все. Они знают, у кого сбоку, а у кого сверху», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что нужно критически относиться к подобным условиям в техзадании и требовать от заказчиков объяснения их необходимости.

«Или больше приглашать экспертов извне, которые не ангажированы с властью. Можно это сделать и нужно это делать периодически или постоянно. […] У руководителя всегда должны быть сомнения, что что-то здесь не так», — сказал Иван Белозерцев, пригрозив увольнением недобросовестным специалистам.

Он также высказал мнение, что в большинстве случаев дополнительные условия, которые ограничивают круг потенциальных поставщиков товаров или исполнителей услуг, включаются в контракт по настоянию руководителя учреждения-заказчика.

«Если начальник не соображает, то сами крутятся», — добавил губернатор.