В мэрии обсудили проект бюджета Пензы Экономика

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Финансирование социально значимых расходов стало главной темой совещания, посвященного рассмотрению проекта бюджета Пензы на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, которое состоялось в мэрии в четверг, 2 ноября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, основные характеристики бюджета собравшимся представила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

Она особо обратила внимание на то, что при подготовке главного финансового документа муниципалитета учитывалась необходимость выполнения майских указов президента РФ.

Ольга Завьялкина сообщила, что намечено предусмотреть затраты на строительство школ на Шуисте и в шестом микрорайоне Арбеково, реконструкцию спорткомплекса «Зенит» и набережной реки Суры, а также ремонт общеобразовательных организаций и разработку проектно-сметной документации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

По ее словам, сумму грантовой поддержки социальных инициатив граждан планируется увеличить до 17,5 млн. рублей.

Участники совещания получили возможность высказать свои пожелания.

Одно из предложений касалось строительства детского сада на Шуисте и реализации проекта «Формирование современной городской среды», на которые предлагается заложить соответствующие средства.

«Есть время пересмотреть проект бюджета и внести необходимые изменения. Надо реально рассчитывать на свои силы, расставлять приоритеты. Если есть выбор между новым проектом и завершением уже начатого, останавливаемся на последнем варианте. Исключением из этого правила являются объекты сферы образования», — нацелил собравшихся мэр Виктор Кувайцев.