Пензенская область получит грант правительства России Экономика

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 40 регионов, которым будут выделены гранты правительства России с целью стимулирования дальнейшего развития.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, получатели денежных средств были определены с учетом результатов, продемонстрированных по отдельным направлениям работы, среди которых увеличение собственных доходов бюджетов и поддержание высокого уровня динамики социально-экономического развития.

По итогам достижения ряда значимых показателей Пензенская область заняла в рейтинге 30 место.

Общая сумма средств, распределенных среди субъектов РФ, составляет 20 млрд. рублей. При этом размер гранта, который получит Пензенская область, не уточняется.