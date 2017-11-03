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Пензенская область получит грант правительства России

20:15 | 03.11.2017 | Экономика

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 40 регионов, которым будут выделены гранты правительства России с целью стимулирования дальнейшего развития.

Пензенская область получит грант правительства России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства региона, получатели денежных средств были определены с учетом результатов, продемонстрированных по отдельным направлениям работы, среди которых увеличение собственных доходов бюджетов и поддержание высокого уровня динамики социально-экономического развития.

По итогам достижения ряда значимых показателей Пензенская область заняла в рейтинге 30 место.

Общая сумма средств, распределенных среди субъектов РФ, составляет 20 млрд. рублей. При этом размер гранта, который получит Пензенская область, не уточняется.
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