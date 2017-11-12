Менее 1 тыс. пензенцев зарегистрировались для участия в конкурсе «Лидеры России» Экономика

Пенза, 12 ноября 2017. PenzaNews. 959 человек успешно завершили регистрацию для участия в конкурсе управленцев «Лидеры России», 300 финалистов которого получат гранты на повышение квалификации. Такие данные приводятся в презентации, которая подготовлена по итогам стартового этапа состязания.

Фото: Facebook.com/leadersofrussia

Всего в стране заявки на регистрацию подали 199 тыс. 76 человек, однако завершить процедуру сумели лишь 189 тыс. 42.

Большинство из них — 74% — составляют мужчины, 26% — женщины.

На Приволжский федеральный округ приходится 16% от общего числа завершенных регистраций. Максимальное число заявок — 36% — поступило из Центрального федерального округа, минимальное — 3% — из Северо-Кавказского.

В ПФО наибольшую активность продемонстрировали жители Нижегородской области — от региона зарегистрировано 4 тыс. 983 анкеты. На втором месте расположился Татарстан, откуда поступило 4 тыс. 473 заявки, на третьем идет Самарская область — 4 тыс. 433.

Минимальные показатели по количеству участников в округе у Марий Эл — 552 человека. Далее следуют Мордовия с 645 заявками и Пензенская область.

В остальных регионах Поволжья подано от 1 тыс. 25 до 4 тыс. 146 анкет.

Конкурс «Лидеры России» организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Состязание проводится в несколько этапов. В ноябре состоится заочный отборочный тур, затем — региональные полуфиналы, а в январе–феврале — всероссийский финал.

Конкурс «Лидеры России» дает возможность выиграть образовательный грант в размере 1 млн. рублей, в течение года получать личные консультации опытного наставника, познакомиться с успешными управленцами и принять участие в программе подготовки кадрового резерва.