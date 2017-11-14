Белозерцев призвал увеличить объем поддержки и срок возврата займов для малых предприятий Экономика

Пачелма, 14 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал увеличить объем финансовой поддержки и срок возврата займов из регионального бюджета для малых предприятий.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе рабочей поездки в Пачелмский район во вторник, 14 ноября, он посетил крестьянское фермерское хозяйство «Ивакин В.Ф.»

Управляющий пекарни Алексей Ивакин сообщил главе региона, что в настоящее время подана заявка в АО «Поручитель» на получение займа в сумме 1,7 млн. рублей на приобретение печи, тестомеса и фасовочной машины.

Иван Белозерцев поинтересовался, насколько эффективно решение об увеличении размера кредитования фондом «Поручитель» с 1 млн. до 3 млн. рублей, а также срока возврата займов до 3 лет.

«Как Вы считаете, если бы фонд «Поручитель» выдавал займы до 5 млн. рублей на срок до 5 лет, может быть, это было бы для Вашего предприятия более выгодно?» — спросил губернатор, на что получил утвердительный ответ.

В связи с этим он поручил министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову проработать данный вопрос.

«Мне представляется, что для крупных компаний, которые пользуются поддержкой федерального и областного бюджетов в больших объемах, эта проблема не так актуальна, а вот для таких малых предприятий, которые хотят работать, создавать рабочие места, развивать свои производства, выплачивать заработную плату, надо увеличивать объем финансовой поддержки и срок возврата областных займов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.