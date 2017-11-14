В Пензе обсудили проект стратегии социально-экономического развития региона Экономика

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Первое обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года состоялось в региональном Минсельхозе во вторник, 14 ноября.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Пензенской области

По словам первого заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Кулинцева, в дальнейшем проект стратегии планируется обсудить и с другими профильными специалистами.

«Эта работа будет проведена в ближайшие 3–4 недели. Мы ставим целью, чтобы данное обсуждение было неформальным, отражающим работу и стратегические планы специалистом отраслей экономики региона», — пояснил он.

Андрей Кулинцев подчеркнул, что проект стратегии не является окончательным.

«Мы учтем мнения и замечания экспертов, общественности, представим готовый документ на заседании высшего экономического совета области, потом стратегия после согласований будет принята к действию», — добавил первый зампред регионального правительства.

В ходе обсуждения заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов представил блок развития агропромышленного комплекса.

«Согласно проекту стратегии до 2035 года, производство зерновых и зернобобовых культур составит 2,5 млн. тонн в весе после доработки, валовой сбор сахарной свеклы составит 2,5 млн. тонн, подсолнечника — 400 тыс. тонн. В отрасли животноводства годовой надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составит 6,3 тыс. кг, производство скота и птицы на убой в живом весе — 530 тыс. тонн, производство молока во всех категориях хозяйств — 400 тыс. тонн, производство яиц во всех категориях хозяйств — 300 млн. штук», — сказал он.

Среди основных задач, стоящих перед отраслью, Эдуард Каташов назвал увеличение объемов производства сельхозпродукции, привлечение инвестиций в АПК, обеспечение технической и технологической модернизации объектов и увеличение объемов господдержки.

В рамках обсуждения депутат Государственной думы России, руководитель Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области Иван Фирюлин подчеркнул, что в развитии агропромышленного сектора экономики важно понимание не только достижения высоких показателей в растениеводстве и животноводстве, но и реализации продукции на внутренние и внешние рынки.

«Необходимо понимать и оценивать производственные показатели в стоимостном выражении. Кроме того, важно понимать, насколько конкурентоспособную продукцию мы производим и насколько мы готовы поставлять ее на внешние рынки», — цитирует Ивана Фирюлина пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.