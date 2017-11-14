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В Пензе бизнес-омбудсмен призвал предпринимателей зарегистрироваться в системе «Меркурий»

18:16 | 14.11.2017 | Экономика

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов призвал руководителей предприятий перерабатывающей пищевой промышленности, оптовых баз и магазинов, реализующих животноводческую продукцию, активнее регистрироваться в системе «Меркурий».

В Пензе бизнес-омбудсмен призвал предпринимателей зарегистрироваться в системе «Меркурий»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Получилось так, что мы немного отстаем от других регионов в части вовлечения предпринимателей в работу данной системы, которая называется «Меркурий», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 14 ноября.

Карим Кузахметов обратил внимание на то, что данная система наряду с определенной дополнительной нагрузкой на бизнес имеет и «положительную повестку».

«Для предпринимателя она в первую очередь заключается в том, что при работе в ней он будет экономить денежные средства. Он теперь сам сможет в электронном виде оформлять себе сертификат — не нужно будет в определенных случаях обращаться в ветеринарную службу», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Информационная система «Меркурий» разработана Россельхознадзором. Входит в состав системы «Ветис» и предназначена для оформления электронных ветеринарных сертификатов, прослеживания пути перемещения поднадзорных грузов, исключения их фальсификации и контрабанды.

С 2010 года используется всеми территориальными управлениями Россельхознадзора для электронной ветсертификации импортируемой продукции.

С 2012 года в пилотном режиме начала использоваться ветслужбами некоторых регионов для электронной ветсертификации при перевозках поднадзорной продукции по территории страны.

С 1 января 2018 года все товары, подконтрольные Россельхознадзору, подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС «Меркурий».
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