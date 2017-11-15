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В Пензенской области наблюдается снижение цен на продовольственные товары — министр

15:40 | 15.11.2017 | Экономика

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Снижение цен на целый ряд продовольственных товаров наблюдается в Пензенской области в последние три месяца. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области наблюдается снижение цен на продовольственные товары — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Такого у нас не было. Три месяца подряд мы имеем индекс цен меньше 100%. Это говорит о том, что в целом [...] розничные цены на них [продовольственные товары] снижаются», — сказал он в ходе совещания по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 15 ноября.

По словам Андрея Бурлакова, по уровню цен на социально значимые товары Пензенская область по состоянию на сентябрь занимала 82 место в России.

Он отметил, что среди регионов Приволжского федерального округа в Пензенской области наблюдаются одни из самых низких цен на молоко, картофель, пшено, масло сливочное, капусту, творог и крупы.
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