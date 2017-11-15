Больше всего пензенской водки продается в сети «Spar» — министр Экономика

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Наибольшее количество водки, произведенной в Пензенской области, реализуется через торговую сеть «Spar». Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Наибольший процент водки пензенского производства реализуется в торговой сети «Spar» — 48%, хотя 3 процентных пункта потеряно за текущий год. […] Неплохо себя показала группа компаний «Караван», «Дионис» — рост 7%, «Магазин моего района» — рост 4%, «Магнит» — [рост] по физическим объемам реализации», — сказал он в ходе совещания по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 15 ноября.

Андрей Бурлаков отметил, что также отличились алкомаркеты «Красное&Белое» и «Бристоль».

«Кроме водки, у нас запущено новое производство в текущем году — это фруктово-плодовые вина. Это сразу дало возможность занять на полке практически 68%. Этот продукт появился практически во всех торговых сетях», — добавил министр.