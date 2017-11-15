В пензенских магазинах обнаружена слабоалкогольная продукция с признаками контрафакта Экономика

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Слабоалкогольная продукция, завезенная из соседних субъектов РФ, обнаружена в магазинах Пензенской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«У нас есть информация о том, что ряд производителей из соседних регионов поставляет продукцию, не соответствующую заявленной декларации, маскируя одну продукцию под другую. Мы сделали уже контрольные закупки, Роспотребнадзор сейчас проводит анализ», — сказал он в ходе совещания по вопросу взаимодействия торговых сетей с пензенскими товаропроизводителями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 15 ноября.

Андрей Бурлаков пояснил, что после получения результатов проверки состоится совещание, на котором представителям торговых сетей расскажут о необходимых к принятию мерах.

«Прошу всегда обращать внимание на входящую цену на продукт. Если она ниже реальной себестоимости, разумной, и если вычесть налоги, которые положено заплатить, то там ничего не остается в цене, то возникает вопрос, что это за продукция и какого она происхождения», — отметил министр.

Он подчеркнул, что пензенские производители в изготовлении подобной продукции замечены не были.

«Но такой продукт присутствует на наших полках, и мы сейчас за этой ситуацией следим», — резюмировал Андрей Бурлаков.