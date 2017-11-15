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Стала известна программа конференции о мерах господдержки для пензенских промышленников

18:10 | 15.11.2017 | Экономика

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Пленарное заседание откроет конференцию «Инструменты государственной поддержки: востребованность и перспективы», которая пройдет в пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий четверг, 16 ноября.

Стала известна программа конференции о мерах господдержки для пензенских промышленников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем примут участие представители Фонда развития промышленности, АО «Российский экспортный центр», банка ВТБ и АО «Корпорация МСП». Заседание начнется в 10.00.

Затем программой мероприятия предусмотрено три дискуссии.

Модератором первого круглого стола на тему «Государственная поддержка промышленности — локомотив реального сектора экономики» выступит заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Участники рассмотрят, какая поддержка оказывается федеральным и региональным фондами развития промышленности. Своим опытом взаимодействия с данными структурами поделятся руководители предприятий «Пензенский завод Телема Гино», «Маякпринт» и «Биосинтез».

Второй круглый стол будет посвящен теме «От импортозамещения к экспортоориентированному производству». Его модератором станет глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

Промышленники обсудят перспективные рынки зарубежья для развития несырьевого экспорта, роль ТПП в стимулировании внешнеэкономической деятельности и особенности таможенного оформления грузов. Отдельный блок будет посвящен участию предприятий Пензенской области в программах РЭЦ.

Тема третьей площадки звучит как «Инновационное предпринимательство как драйвер экономики будущего». Ее модератором станет начальник управления инноваций Минпрома региона Павел Удалов.

В центре внимания присутствующих будет возможность участия в программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Кроме того, будут обсуждаться механизмы поддержки перспективных проектов и успешные практики от ООО «Центр кластерного развития».

Участие в конференции является бесплатным.
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