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В консолидированный бюджет Пензенской области за 10 месяцев поступило 28,8 млрд. рублей

13:04 | 19.11.2017 | Экономика

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за 10 месяцев 2017 года составили 28,8 млрд. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

В консолидированный бюджет Пензенской области за 10 месяцев поступило 28,8 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что это составляет 68,7% от общего объема поступлений, ожидаемых в 2017 году.

«В том числе в региональный бюджет — 24,1 млрд. рублей, или 83,5%, в местный — 4,7 млрд. рублей, или 16,5%», — пояснили в пресс-службе.

В УФНС добавили, что основными источниками стали налоги на доходы физических лиц — 10,9 млрд. рублей, на добавленную стоимость — 9,9 млрд. рублей, на прибыль — 6,6 млрд. рублей и акцизы — 6,4 млрд. рублей.

«В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 42 млрд. рублей. Во внебюджетные фонды страховых взносов направлено 20 млрд. рублей», — отметили в управлении.
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