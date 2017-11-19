EN
17:21:07 Воскресенье, 19 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Наровчатский предприниматель намерен заняться модернизацией производства субпродуктов

17:13 | 19.11.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Соглашение о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего модернизацию и приобретение оборудования для переработки и охлаждения субпродуктов I и II категорий на базе действующего забойного цеха, заключено между администрацией Наровчатского района Пензенской области и индивидуальным предпринимателем Алексеем Моториным.

Наровчатский предприниматель намерен заняться модернизацией производства субпродуктов

Фото: Narovchat.pnzreg.ru

Оно предусматривает вложение около 11 млн. рублей, которые пойдут в том числе на строительство нового административного здания и покупку транспорта.

Подписанным соглашением определены обязательства сторон и сроки их выполнения.

В 2014 году предприниматель за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию забойный цех. Предприятие закупает скот у населения, а производимую продукцию — охлажденное мясо — реализует в Москве и Московской области.

К настоящему времени создано 10 постоянных рабочих мест.

По итогам 2016 года объем отчислений — в виде налогов, а также во внебюджетные фонды — превысил 800 тыс. рублей, сообщается на сайте администрации Наровчатского района.
Актуальное
Читайте также
Пензенцы не вошли в тройку сильнейших по итогам I тура первенства России по водному поло В Пензе начат снос дома напротив торгового центра «На Красной»
В консолидированный бюджет Пензенской области за 10 месяцев поступило 28,8 млрд. рублей В Пензенской области 20 ноября пройдет проверка использования ремней безопасности
Глава Минпрома Пензенской области поздравил стекольщиков с профессиональным праздником Виктор Кувайцев обратился к пензенцам, причастным к ракетным войскам и артиллерии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver