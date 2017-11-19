Наровчатский предприниматель намерен заняться модернизацией производства субпродуктов Экономика

Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Соглашение о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего модернизацию и приобретение оборудования для переработки и охлаждения субпродуктов I и II категорий на базе действующего забойного цеха, заключено между администрацией Наровчатского района Пензенской области и индивидуальным предпринимателем Алексеем Моториным.

Фото: Narovchat.pnzreg.ru

Оно предусматривает вложение около 11 млн. рублей, которые пойдут в том числе на строительство нового административного здания и покупку транспорта.

Подписанным соглашением определены обязательства сторон и сроки их выполнения.

В 2014 году предприниматель за счет собственных средств построил и ввел в эксплуатацию забойный цех. Предприятие закупает скот у населения, а производимую продукцию — охлажденное мясо — реализует в Москве и Московской области.

К настоящему времени создано 10 постоянных рабочих мест.

По итогам 2016 года объем отчислений — в виде налогов, а также во внебюджетные фонды — превысил 800 тыс. рублей, сообщается на сайте администрации Наровчатского района.