Проект стратегии развития Пензенской области обсудили с представителями медицины и спорта Экономика

Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Представители сферы здравоохранения и спорта приняли участие в обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, которое состоялось на базе училища олимпийского резерва во вторник, 21 ноября.

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Как пояснил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кулинцев, прежние документы планирования устарели и могут использоваться только до 2020 года.

Кроме того, по его словам, готовится новая федеральная стратегия развития, положениям которой должна соответствовать областная.

«Впервые за много-много лет мы провели в рамках разработки этого документа паспортизацию всех малочисленных населенных пунктов региона», — сообщил Андрей Кулинцев.

Он пояснил, что, согласно полученным данным, лишь восемь районов области из 27 имеют среднюю численность сельских поселений более 500 человек.

Андрей Кулинцев уточнил, что по проекту центральным элементом планировочной структуры будет являться Пенза.

«Вокруг Пензы складывается система планировочных центров и подцентров. Сложившимися межрайонными центрами остаются и в ближайшее время таковыми точно будут Кузнецк, Каменка, Сердобск, Нижний Ломов», — сказал он.

Первый зампред областного правительства пояснил, что одной из ключевых задач является развитие пензенской агломерации и укрупнение населенных пунктов.

Среди основных вызовов, которые стоят перед Пензенской областью, Андрей Кулинцев назвал рост конкуренции между территориями за рынки сбыта и ресурсы, в том числе человеческие; необходимость увеличения производительности труда и перевооружения производства; потребность в перестроении каркаса расселения жителей; а также переход от экстенсивной модели ведения экономики к интенсивной.

«Необходимо изменение структуры потребления и сбыта сельскохозяйственной продукции. Наша цель — это увеличение внутренней переработки и потребления, прежде всего зерновых культур, за счет увеличения птицеводства и животноводства. Из-за отсутствия серьезной минерально-сырьевой базы регион должен стать крупным экспортером продукции сельского хозяйства», — пояснил он.

Андрей Кулинцев отметил, что также существуют локальные вызовы.

В качестве примера он привел возможность открытия Заречного, имеющего статус ЗАТО, и связанное с этим сокращение дотаций из федерального бюджета, что грозит потерями примерно в 1 млрд. рублей.

«Главным субъектом стратегии является человек. [...] Основная цель стратегии — обеспечение стабильного роста благосостояния населения Пензенской области на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития», — отметил первый зампред областного правительства.

В числе конкретных задач, которые предстоит решить к 2035 году, Андрей Кулинцев назвал вхождение пензенских вузов в топ-100 лучших в России, рост внутреннего и внешнего туризма не менее чем в два раза, увеличение объема отгруженной продукции предприятий в 3,1 раза, обеспечение роста количества врачей до 4 тыс. 660 человек и средней продолжительности жизни до 76 лет.

По окончании доклада Андрей Кулинцев попросил представителей Минздрава и Минспорта Пензенской области представить свое видение развития региона.

Так, заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова выразила уверенность в том, что долгосрочное планирование является основой для эффективного функционирования отрасли и достижения главной задачи — повышения качества и доступности медицинской помощи.

Высказаться по проекту стратегии смогли все желающие.