Проект стратегии развития Пензенской области обсудили с архитекторами и специалистами ЖКХ Экономика

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Главы администраций муниципальных образований, представители лесного хозяйства, сферы ЖКХ и строительного комплекса приняли участие в обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, которое состоялось в правительстве региона в среду, 22 ноября.

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В начале встречи первый заместитель председателя правительства области Андрей Кулинцев выразил надежду на то, что обсуждение получится живым и конструктивным.

«Пока документ обсуждается черновой. Мы в него практически каждый день вносим какие-то замечания, конструктивные предложения», — пояснил он.

Андрей Кулинцев отметил, что для Пензенской области характерны умеренные темпы роста основных показателей социально-экономического развития.

«Базовыми секторами экономики у нас являются промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля», — сказал он.

Говоря об АПК, первый зампред областного правительства сообщил, что до 2020 года в оборот должен быть введен основной объем земель сельхозназначения.

Также он детально остановился на мерах поддержки бизнеса.

«Особенный акцент считаем необходимым уделить работе с пограничным малым бизнесом в целях поддержки его и перехода в категорию «средний», потому что у нас только средний бизнес является более социально ответственным с точки зрения выплаты заработной платы, налогов, динамики его развития», — отметил Андрей Кулинцев.

По его словам, проектом стратегии предусмотрено решение наиболее злободневных проблем в сфере ЖКХ — в частности, переход от накопления отходов к их сортировке и переработке, а также обеспечение населения чистой питьевой водой.

Основными векторами дальнейшего развития Пензенской области Андрей Кулинцев назвал обеспечение стабильного роста благосостояния населения, создание привлекательных условий для ведения бизнеса, комфортного проживания, переход на международные стандарты образования, развитие туризма и рост доступности медпомощи.

Затем слово было предоставлено первому заместителю министра – начальнику управления строительства и дорожного хозяйства Минстроя Пензенской области Светлане Кругловой.

По ее словам, среди сильных сторон строительной отрасли можно выделить наличие спроса населения на доступное и комфортное жилье, выгодное географическое положение региона и транспортную инфраструктуру.

Она отметила, что разработанная стратегия предполагает комплексное развитие территорий.

«В этом плане предстоит дальнейшее развитие таких проектов, как строительство города «Спутник» на территории Пензенского района. Также это жилой комплекс «Чистые пруды» в Мокшанском районе, микрорайон «Взлетный» города Кузнецка, микрорайоны массовой жилой застройки в городе Пензе — Арбеково, Заря, ГПЗ-24, Шуист», — пояснила первый замминистра.

Светлана Круглова добавила, что к 2035 году объемы ввода жилья в Пензенской области должны составлять не менее 1,5 млн. кв. метров в год.

«Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, должна составлять не менее 35 кв. метров на человека», — отметила она.

После этого возможность высказаться по проекту стратегии была предоставлена всем желающим.