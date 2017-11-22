Глава «Росатома» посетил «Старт» в Заречном Экономика

Заречный, 22 ноября 2017. PenzaNews. Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетил производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко в Заречном в ходе рабочего визита в Пензенскую область в среду, 22 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, вместе с губернатором Иваном Белозерцевым он осмотрел производственные площади.

Руководитель предприятия Сергей Байдаров продемонстрировал последние разработки, рассказал об их особенностях, а также о планах по развитию производства и расширению ассортимента.

В свою очередь Алексей Лихачев задал интересующие вопросы относительно используемого оборудования, контроля за ходом технологического процесса и качества продукции.

ПО «Старт» имени М.В. Проценко специализируется на выпуске сложных радиотехнических, электромеханических и электронных приборов и систем.

На заводе трудятся более 6 тыс. человек. Объем производства за январь–ноябрь 2017 года превысил 5,5 млрд. рублей.