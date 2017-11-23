В Пензе компания «Дамате» отметила 5 лет работы Экономика

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю 5-летия работы компании «Дамате» состоялось в пензенской филармонии в четверг, 23 ноября.

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Почетным гостем церемонии стал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. На праздничном баннере, установленном в фойе, он оставил надпись: «Желаю компании стать лучшей в мире. Счастья и процветания вам. С гордостью за вас, И.А. Белозерцев».

В начале мероприятия глава региона отметил, что за небольшой для крупной компании срок усилиями инвесторов удалось достичь впечатляющих результатов.

«Это редкий случай для сегодняшней России, когда за такое короткое время компания смогла реализовать столь масштабный проект, построить инфраструктуру, освоить технологии выращивания, производства, переработки и реализации мяса индейки», — пояснил он.

Иван Белозерцев напомнил, что немалая заслуга принадлежит бывшему губернатору Василию Бочкареву, который возглавлял область в период начала работы компании.

«Введем в феврале следующего года новые площадки и новый завод и выйдем на 155 тыс. тонн производства мяса индейки в год», — предложил глава региона, выступая перед собравшимися.

Губернатор подчеркнул, что выпускаемая продукция под брендом «Индилайт» стала одной из визитных карточек Пензенской области, которую хорошо знают за пределами региона.

Затем Иван Белозерцев наградил восемь сотрудников группы компаний «Дамате».

В свою очередь председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев отметил, что предприятие имеет более длительную историю: в частности, технология производства мяса индейки отрабатывается уже шесть лет, а свои истоки нынешняя компания берет в 2007 году — от молочно-товарного комплекса «Русмолко».

«Мы действительно совершили громадный рывок. Я не думаю, что есть еще такие компании, которые обладают такой же динамикой. Мы с нуля выросли по производству индейки до крупнейшего производителя в стране», — уточнил он.

Наум Бабаев добавил, что колоссальных успехов удалось добиться и на пензенском предприятии «Молком» — после вхождения в группу компаний «Дамате» объем производства вырос более чем в пять раз.

«Со своей стороны я хотел бы всем вам дать свое точное обещание, что и дальше всегда нашим жизненным кредо будет движение вперед, динамика, развитие и жизнь. В этом растем мы, наша компания и наши сотрудники», — сказал он, поблагодарив всех работников предприятия, трудившихся не только с момента официального основания, но и до него.

Обращаясь к гостям мероприятия, генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров отметил, что начинать пришлось с недостроенных птичников, замороженного проекта, задержанного на таможне оборудования и полного отсутствия инфраструктуры, однако за время работы компания преодолела все трудности и вышла на качественно новый уровень.

«За пять лет «Дамате» уже принесла в регион свыше 20 млрд. рублей инвестиций, в планах — довести эту сумму до 41 млрд. […] Проект по индейке стал настоящим драйвером роста Пензенской области: проложены десятки километров дорог, проведены тысячи метров коммуникаций, построены сотни тысяч квадратных метров производственных площадей. Только в этом году мы перечисляем в бюджеты всех уровней 970 млн. рублей. В Пензенской области мы уже создали более 3 тыс. рабочих мест, а через 2 года эта цифра будет 5,5 тыс.» — пояснил он.

Затем сотрудников и руководство ГК «Дамате» с 5-летием поздравили партнеры компании.