Пензенская область заняла 36 место в рейтинге эффективности органов исполнительной власти Экономика

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 36 место из 85 возможных по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти за 2016 год, которая проводится Минэкономразвития России в соответствии с указом президента РФ. Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

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«Оценка строится на 14 основных социально-экономических показателях, характеризующих такие направления деятельности, как экономика, социальная сфера и здравоохранение. Она учитывает не только сухую статистику, но и эффективность проводимых органами власти мероприятий по улучшению качества жизни населения. Это одно из основных направлений совершенствования системы государственного управления в Российской Федерации», — сказал он в ходе заседания правительства региона, состоявшегося в четверг, 23 ноября.

Сергей Капралов отметил, что по уровню развития социальной сферы Пензенская область вошла в число лидеров, заняв 12 место.

Также министр довел до собравшихся основные положения указа президента России Владимира Путина №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», подписанного 14 ноября 2017 года.

Сергей Капралов уточнил, что теперь регионы будут оцениваться по 24 показателям, в числе которых состояние дорожного покрытия, качество и доступность ЖКХ, уровень госдолга, позиция в национальном рейтинге состояния инвестклимата и другие.

«В новой методике оценки социальные показатели вынесены на первый план. Важным пунктом являются опросы удовлетворенности населения региона — насколько жители чувствуют изменения, перспективу, как оценивают качество услуг, образования, здравоохранения, социального обслуживания. Это поможет быстрее найти эффективные решения сложившихся проблем», — пояснил он.