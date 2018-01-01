Бюджет Пензенской области на 2018–2020 годы принят в первом чтении Экономика

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов принят в первом чтении в ходе 3-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 24 ноября.

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Представляя законопроект, министр финансов области Любовь Финогеева сообщила, что налоговые и неналоговые доходы в 2018 году прогнозируются в сумме 34,3 млрд. рублей, рост к уточненному плану 2017 года — 2,3%.

«В абсолютном выражении прирост [в 2018 году составит] 781 млн. рублей. 2019 год прирост — 4,4%, или 1,5 млрд. рублей, 2020 год — 4,7%, или 1,7 млрд. рублей», — уточнила она.

По словам министра, безвозмездные поступления сформированы в условиях неполного распределения всех позиций — на 2018 год они прогнозируются в размере 13,9 млрд. рублей, в то время как в 2017-м составляли 15,3 млрд. рублей.

«Дотация на выравнивание [бюджетной обеспеченности] предусмотрена с ростом 4,8%, это прирост 306 млн. рублей, абсолютная сумма составит 6,7 млрд. рублей. 2019 и 2020 год не распределены полностью, сохранен 30-процентный резерв», — пояснила Любовь Финогеева.

Глава Минфина Пензенской области сообщила, что общий объем доходов в бюджет региона на 2018 год предусмотрен в сумме 48,2 млрд. рублей, на 2019 — 44,6 млрд. рублей, на 2020 — 47,1 млрд. рублей.

«Расходы бюджета на 2018 год составят 46,9 млрд. рублей, это с уменьшением на 3,8% к уточненному плану 2017 года; на 2019 — 45,2 млрд. рублей и на 2020 — 50,8 млрд. рублей», — сказала она.

Любовь Финогеева отметила, что значительный удельный вес в расходах занимает заработная плата.

«Предусматривается существенное увеличение — на 14,9% растет фонд оплаты труда, то есть с 14,1 млрд. рублей до 16,2 млрд. рублей», — пояснила министр.

Она подчеркнула, что бюджет сохранил свою социальную направленность.

«Более 64% приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы, 18% идет на поддержку отраслей экономики — это сельское хозяйство, дорожная деятельность, транспортные организации, малые и средние предпринимательства. Более 10% идет на трансферты общего характера», — добавила Любовь Финогеева.

Министр отметила, что сохранено финансирование по 22 действующим программам.

Любовь Финогеева пояснила, что в 2018 году на погашение госдолга планируется направить 3,4 млрд. рублей, в 2019 — 3,7 млрд. рублей, в 2020 — 1,5 млрд. рублей.

«Для этих целей мы направляем часть доходов бюджета, привлекаем коммерческие заимствования в тех пределах, которые нам позволяют соглашения с Минфином — это в 2018 году 1,8 млрд. рублей. Предполагаем направить прогнозируемые остатки на счете бюджета на 1 января — 200 млн. рублей, и задействовать возврат бюджетных кредитов — 111 млн. рублей — от муниципалитетов, которые они нам будут должны после проведения реструктуризации в этом году», — пояснила министр.

По ее словам, государственный долг на 1 января 2018 года составит 20,8 млрд. рублей, это 62% к уровню налоговых и неналоговых доходов бюджета при предельном значении 63%.

В итоге «за» проголосовали 29 депутатов, «против» — четыре.

Документ планируется доработать ко второму чтению в декабре.