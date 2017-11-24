EN
14:55:15 Пятница, 24 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области с 2018 года вырастет плата за использование госимущества

13:09 | 24.11.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Размер арендной платы за объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Пензенской области, вырастет с 2018 года. Соответствующее решение принято в ходе 3-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 24 ноября.

В Пензенской области с 2018 года вырастет плата за использование госимущества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя законопроект, начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов сообщил, что, согласно прогнозу социально-экономического развития региона на будущий год, индекс потребительских цен составит 104%.

«В связи с этим предлагается в 2018 году увеличить размер арендной платы за объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Пензенской области, на 4%», — сказал он.

Андрей Кудинов напомнил, что в 2016 и 2017 годах арендная плата за пользование госимуществом не изменялась.

«Увеличение арендной платы на 4% не окажет существенного влияния на арендаторов, но позволит получить дополнительные доходы от аренды, например, учреждениям культуры и спорта и направить средства на развитие», — пояснил он.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, плата за аренду государственного имущества Пензенской области составит за 1 кв. метр: для торговых и офисных помещений — от 200 рублей в районах до 850 рублей в Пензе; для производственных, складских и прочих — от 115 рублей в районах до 260 рублей в областном центре.

В связи с изменением ставок планируемый дополнительный доход бюджета Пензенской области в 2018 году от аренды госимущества ожидается в размере 600 тыс. рублей, доходы учреждений — более 1,6 млн. рублей.
Актуальное
Читайте также
Утвержден план приватизации имущества Пензенской области на 2018–2020 годы В Кузнецком районе выявлена незаконная рубка деревьев
В Спасске организована проверка по факту травмирования ребенка в ДТП Пенсионерка пострадала в ДТП неподалеку от «Могилевского дворика» в Пензе
В Пензенской области выработано 200 тыс. тонн сахара «Ростелеком» проложил оптику в коттеджный поселок Кузнецка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама