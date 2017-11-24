В Пензенской области с 2018 года вырастет плата за использование госимущества Экономика

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Размер арендной платы за объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Пензенской области, вырастет с 2018 года. Соответствующее решение принято в ходе 3-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 24 ноября.

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Представляя законопроект, начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов сообщил, что, согласно прогнозу социально-экономического развития региона на будущий год, индекс потребительских цен составит 104%.

«В связи с этим предлагается в 2018 году увеличить размер арендной платы за объекты капитального строительства, находящиеся в собственности Пензенской области, на 4%», — сказал он.

Андрей Кудинов напомнил, что в 2016 и 2017 годах арендная плата за пользование госимуществом не изменялась.

«Увеличение арендной платы на 4% не окажет существенного влияния на арендаторов, но позволит получить дополнительные доходы от аренды, например, учреждениям культуры и спорта и направить средства на развитие», — пояснил он.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, плата за аренду государственного имущества Пензенской области составит за 1 кв. метр: для торговых и офисных помещений — от 200 рублей в районах до 850 рублей в Пензе; для производственных, складских и прочих — от 115 рублей в районах до 260 рублей в областном центре.

В связи с изменением ставок планируемый дополнительный доход бюджета Пензенской области в 2018 году от аренды госимущества ожидается в размере 600 тыс. рублей, доходы учреждений — более 1,6 млн. рублей.