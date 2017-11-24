Утвержден план приватизации имущества Пензенской области на 2018–2020 годы Экономика

Пенза, 24 ноября 2017. PenzaNews. Прогнозный план приватизации имущества Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов утвержден в ходе 3-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 24 ноября.

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«За» проголосовали 32 депутата, один воздержался.

Согласно тексту законопроекта, в ближайшие три года будет продолжена приватизация государственного унитарного предприятия коммунальной сферы «Эксплуатационное предприятие», созданного в результате преобразования путем выделения из ГУП «Областная газоэнергетическая компания», которое располагается на улице Стасова в Пензе.

Кроме того, планируется приватизировать 13 объектов имущества, которые расположены в Спасске, Кузнецке и Пензе. В их числе нежилое здание на улице Маркина, 2 — по данному адресу в настоящее время располагается министерство образования региона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае приватизации в бюджет Пензенской области от продажи имущества может поступить не менее 50 млн. рублей.