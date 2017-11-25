Бюджет Пензы получит от размещения елочных базаров более 500 тыс. рублей Экономика

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Денежные средства в размере более 500 тыс. рублей поступят в бюджет Пензы по результатам проведения аукционов на право заключения договоров на размещение елочных базаров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Места, разыгранные на аукционах, предполагают размещение субъектами малого и среднего предпринимательства елочных базаров с 1 по 31 декабря», — уточнили в администрации города.

В пресс-службе отметили, что продажа хвойных деревьев в преддверии Нового года будет осуществляться в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Пензы от 9 апреля 2015 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего для организации работы елочных базаров в 2017 году в Пензе предлагалось 95 адресов.

Начальная цена за право размещения елочного базара составляла чуть более 4 тыс. рублей, сумма задатка для участия в аукционе — свыше 2 тыс. рублей.