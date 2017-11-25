Мэр Пензы потребовал активизировать работу с арендаторами-должниками Экономика

Пенза, 25 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил вице-мэру Андрею Шевченко, начальнику финансового управления Ольге Завьялкиной и руководителю управления муниципального имущества Наиле Алюшевой активизировать работу с арендаторами-должниками с целью пополнения бюджета города.

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«В этом году нам удалось достичь определенных результатов в финансово-хозяйственной деятельности. Доходы города выросли. Но это не повод успокаиваться», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания по вопросам поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензы, которое состоялось в субботу, 25 ноября.

Он подчеркнул, что в следующем году мэрии Пензы предстоит реализовывать целый ряд федеральных, региональных и муниципальных программ, направленных на повышение уровня жизни горожан, поэтому вопрос наполнения бюджета является приоритетным, и ответственным чиновникам его необходимо держать на особом контроле.

В свою очередь Наиля Алюшева проинформировала главу администрации Пензы, что в целях сокращения задолженности по арендной плате, а также своевременного принятия мер по ее взысканию специалистами УМИ еженедельно проводятся встречи не только с должниками, но и представителями службы судебных приставов.

По ее словам, в рамках досудебной работы было направлено 2 тыс. 740 претензий о задолженности по арендной плате за земельные участки на сумму 325,6 млн. рублей, а также 536 аналогичных претензий в адрес должников, использующих муниципальные нежилые помещения, на сумму 31,1 млн. рублей.

Наиля Алюшева добавила, что в отношении 345 арендаторов-должников были поданы исковые заявления в суд на общую сумму почти 264,3 млн. рублей.

Она уточнила также, что по исполнительным листам в бюджет Пензы уже поступило более 122,5 млн. рублей, в том числе от ООО «Инвест-Евро-Пенза» свыше 93,6 млн. рублей, ОАО «Пензенское промышленное строительство» — 4,7 млн. рублей, ЗАО «Автополимер» — 1,1 млн. рублей, ООО «Горводоканал» — около 700 тыс. рублей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, по состоянию на 1 ноября 2017 года задолженность в бюджет города по арендной плате за земельные участки составила почти 321,5 млн. рублей. С начала года она снизилась на 68,2 млн. рублей.

По арендной плате за нежилые помещения задолженность составляет около 21,7 млн. рублей.

Общая сумма долга компаний-застройщиков по арендной плате за земельные участки в бюджет Пензы превышает 200 млн. рублей. В их числе — ОАО «Пензастрой» (долг 92 млн. рублей), ООО «СКМ Групп» (48 млн. рублей), ООО «Бизнес-Консалтинг-Плюс» (36 млн. рублей), ООО «Север-Траст» (3,4 млн. рублей), ООО «Сан-Лико-Инвест» (3 млн. рублей).

Крупными неплательщиками также являются ООО ПО «Завод Пензтекстильмаш» (долг 8 млн. рублей), ГСК «Октябрьский сад» (2 млн. рублей), ГСК «Лесной» (1 млн. рублей).

За аренду нежилых помещений долги имеются у ООО «МЭЛ Пенза» (3,25 млн. рублей), ООО «Амор» (1,5 млн. рублей), ООО «Калинка» (1 млн. рублей) и других компаний.