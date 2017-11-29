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«Пензенские кленоварни» намерены производить кленовый сироп и выращивать малину

18:21 | 29.11.2017 | Экономика

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Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Компания «Пензенские кленоварни», учрежденная летом 2017 года, планирует заняться в Пензенской области сбором и переработкой кленового сока, а также рассматривает возможность создания малиновых плантаций.

«Пензенские кленоварни» намерены производить кленовый сироп и выращивать малину

Фото: Pnzreg.ru

В среду, 29 ноября, представители организации презентовали проект губернатору Ивану Белозерцеву.

Они проинформировали главу региона, что была произведена тестовая партия кленового сиропа, в результате принято решение о строительстве цеха переработки сырья.

Фирма намерена использовать технологию закрытой системы сбора сока, при которой отверстие размером 6–8 мм используется раз в сезон, а затем герметично запечатывается. Одно дерево подвергается обработке не более 5 лет подряд.

Собранный сок выпаривается, в итоге получается концентрат — сироп, обладающий рядом целебных свойств и представляющий собой натуральный заменитель сахара.

К процессу сбора планируется привлекать сельское население, организованное в форме кооперативов.

Другое направление, которое намечено развивать — выращивание малины с целью последующей продажи как свежей, так и замороженной.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Иван Белозерцев поддержал предложения ООО «Пензенские кленоварни», пообещав сопровождение проекта и поддержку.
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