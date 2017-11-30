В Кузнецке открыт распределительный центр X5 Retail Group Экономика

Кузнецк, 30 ноября 2017. PenzaNews. Распределительный центр X5 Retail Group площадью более 20 тыс. кв. метров начал свою работу в тестовом режиме на улице Машинострителей в Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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По данным мэрии, стоимость инвестиционного проекта составила 700 млн. рублей. Объект на месте бывшего завода построили два предпринимателя, которые сдали его в аренду федеральной компании.

Комплекс будет обслуживать 250 магазинов «Пятерочка» трех регионов — Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

Пока не завершены работы по благоустройству, не функционирует столовая для сотрудников, не организован подвоз работников.

На данный момент идет набор персонала. Всего создано 100 новых рабочих мест.

Предполагается, что торжественное открытие распределительного центра состоится в феврале 2018 года.