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Иван Белозерцев в Москве участвует в конференции, посвященной вопросам делового климата

13:46 | 01.12.2017 | Экономика

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Москва, 1 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принимает участие в VI конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ) и информационным агентством ТАСС, которая проходит в Москве в пятницу, 1 декабря.

Иван Белозерцев в Москве участвует в конференции, посвященной вопросам делового климата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие началось с делового завтрака на тему «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата: как региону добиться успеха», в продолжение которого состоялась пленарная сессия «Создание благоприятной среды для ведения бизнеса. НПИ 2.0».

Комментируя выступления спикеров, Иван Белозерцев отметил, что в регионе стратегически важно создавать комфортную бизнес-среду, которая бы позволяла активно развивать предпринимательство и заниматься реализацией инвестпроектов.

«Всегда нужно помнить о том, что конкуренция в сфере привлечения инвестора в субъекты федерации растет. Каждый старается завести на свою территорию выгодные проекты, но бизнес пойдет туда, где предложения интереснее, где условия благоприятнее, где эффективность реализации проекта будет выше», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что в последние годы сделаны заметные шаги по улучшению инвестклимата, однако еще предстоит улучшить многое.

«В настоящее время регион, в частности, работает над созданием территорий опережающего социально-экономического развития на базе моногородов Сердобска и Заречного», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.
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