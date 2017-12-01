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Пензенская область и Фонд развития промышленности договорились о сотрудничестве

15:46 | 01.12.2017 | Экономика

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Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам заключено между Пензенской областью и Фондом развития промышленности.

Пензенская область и Фонд развития промышленности договорились о сотрудничестве

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Иван Белозерцев и директор фонда Роман Петруца поставили подписи под документом в ходе церемонии, состоявшейся в Москве в пятницу, 1 декабря.

«Взаимодействие направлено на внедрение региональных научно-технических разработок, увеличение объема финансирования промышленных предприятий Пензенской области, поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие технологий, рост импортозамещения в рамках комплексного экономического развития региона», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства области.

Пензенская область тесно взаимодействует с Фондом развития промышленности, основанном в 2014 году для модернизации предприятий, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, перевооружение и создание конкурентоспособных производств.

В 2017 году заявку на получение займа по программе «Проекты развития» подал «Пензенский завод Телема Гино».
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