Пензенская область и Фонд развития промышленности договорились о сотрудничестве Экономика Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве по организационным, правовым, административным, экономическим, финансовым и техническим вопросам заключено между Пензенской областью и Фондом развития промышленности. Фото: Pnzreg.ru Губернатор Иван Белозерцев и директор фонда Роман Петруца поставили подписи под документом в ходе церемонии, состоявшейся в Москве в пятницу, 1 декабря. «Взаимодействие направлено на внедрение региональных научно-технических разработок, увеличение объема финансирования промышленных предприятий Пензенской области, поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, развитие технологий, рост импортозамещения в рамках комплексного экономического развития региона», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства области. Пензенская область тесно взаимодействует с Фондом развития промышленности, основанном в 2014 году для модернизации предприятий, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, перевооружение и создание конкурентоспособных производств. В 2017 году заявку на получение займа по программе «Проекты развития» подал «Пензенский завод Телема Гино». Нашли ошибку в тексте?

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