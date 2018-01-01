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Нужно продолжать оптимизацию финансовой деятельности муниципальных учреждений — мэр Пензы

10:29 | 05.12.2017 | Экономика

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Работа по оптимизации деятельности муниципальных учреждений в Пензе должна быть продолжена. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

Нужно продолжать оптимизацию финансовой деятельности муниципальных учреждений — мэр Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основное внимание [следует] уделить отрасли культуры. Нужно еще раз проанализировать работу пассажирского транспорта с целью повышения его эффективности и снижения затрат», — сказал он в ходе рабочего совещания, посвященного проекту бюджета города на 2018 год, которое состоялось в мэрии в минувший понедельник, 4 декабря.

Глава администрации Пензы в очередной раз обратил внимание на то, что необходимо рационально использовать бюджетные средства и заниматься повышением доходов городской казны.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания обсудили перечень предложений и поправок к проекту бюджета, а также высказали предложения по погашению кредиторской задолженности, которая в настоящее время составляет более 700 млн. рублей.
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