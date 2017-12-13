Пензенские предприниматели озвучили в мэрии предложения по реализации мороженого Экономика

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Группа предпринимателей, занимающихся реализацией мороженого в Пензе, обратилась к вице-мэру Андрею Шевченко с предложением организовать торги на право размещения соответствующих нестационарных торговых объектов (НТО) в 2018 году.

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В частности, они озвучили идею выделить места для продажи мягкого и твердого мороженого, в то время как в настоящее время схемой размещения НТО предусмотрены места под реализацию мороженого и газированных напитков.

Предприниматели пояснили, что необходимо предусмотреть отдельные точки продажи мягкого и твердого мороженого, так как каждый из этих видов ориентирован на различные категории потребителей и имеет разную рентабельность.

Как отметила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк, при организации нестационарной торговли власти города стремятся учитывать интересы предпринимательского сообщества, действуя в рамках закона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам приема Андрей Шевченко поручил более детально проработать данный вопрос и изучить опыт других регионов в этой сфере.