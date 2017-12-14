«Кроношпан» предлагает наладить в Пензенской области выпуск плит ДСП Экономика

Пенза, 14 декабря 2017. PenzaNews. Перспективы строительства в Пензенской области деревообрабатывающего завода по выпуску плит ДСП для мебельной промышленности стали главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с генеральным директором компании «Кроношпан» Ардашером Курбаншо, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 14 декабря.

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«Такой концентрации мебельных производств, как в Пензенской области — около 2,5 тыс. предприятий, найти сложно. Думаем, что продукция завода деревообработки в регионе может быть востребована», — пояснил инвестор.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность организации нового производства на территории индустриальных парков в Бессоновском или Сердобском районах.

Генеральный директор компании «Кроношпан» отметил, что сырьем для перерабатывающего производства могут служить породы невостребованных видов деревьев, например, осины.

«Мы работаем с древесиной любого качества. Перерабатываем даже горбыль и щепу, поскольку основой для нашей продукции служит не только древесный материал, но и клеевые компоненты», — отметил Ардашер Курбаншо.

Он подчеркнул, что компания работает с оформлением международных сертификатов, необходимых для организации экспортных поставок.

«Нацелены не только на вырубку леса, но и на его восстановление», — сказал бизнесмен.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, предлагаемый инвестпроект стоимостью 6 млрд. рублей предусматривает модернизацию имеющихся объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры Пензенской области, создание современных площадок комплексной безотходной переработки древесины, запуск четырех производственных линий ламинирования.

Ожидается, что в ближайшее время инвестор ознакомится с предлагаемыми производственными площадками, а также будут проработаны детали реализации проекта.