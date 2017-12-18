Банк «Кузнецкий» предложил юрлицам новый депозитный вклад «Онлайн» Экономика

Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» предложил новый депозит «Онлайн» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, подключенным к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО).

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, данное предложение позволяет клиентам экономить и самостоятельно выбирать схему хранения денежных средств с учетом потребностей бизнеса и соображений выгоды, не посещая офис банка.

«Депозит «Онлайн» обеспечивает владельцу получение солидного дохода в процентах от внесенной суммы. Клиент сам совершает приходно-расходные операции через личный кабинет в интернет-банке. Возможно оперативное пополнение и частичное снятие денежных средств в пределах неснижаемого остатка», — пояснили в пресс-службе.

В банке добавили, что более подробную информацию можно получить в любом офисе, на сайте «Кузнецкого» или по бесплатному телефону: 8-800-100-64-10.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. В июле 2016 года рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «B++» со стабильным прогнозом.