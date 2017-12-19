Доходы бюджета Пензы ожидаются в размере 11,5 млрд. рублей — мэр Экономика

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Доходы бюджета Пензы по итогам 2017 года ожидаются в размере 11,5 млрд. рублей. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, в том числе налоговые и неналоговые доходы составят 4,8 млрд. рублей.

«В целях обеспечения устойчивого экономического роста администрацией города реализуются мероприятия по увеличению доходов городского бюджета. От арендной платы за земельные участки и продажи права аренды поступило 449 млн. рублей. Это выше уровня прошлого года. Плюс к этому оформлено более 2 тыс. 100 сделок купли-продажи земельных участков в собственность на сумму более 280 млн. рублей», — сказал он, выступая перед активом города с отчетом о предварительных результатах работы за 2017 год во вторник, 19 декабря.

Виктор Кувайцев особо отметил, что благодаря претензионной работе на 73 млн. рублей уменьшена задолженность перед бюджетом Пензы по арендной плате за земельные участки.

«Заключено 180 соглашений о перераспределении земельных участков на общую сумму 5,7 млн. рублей», — добавил мэр.

Глава администрации города уточнил также, что по результатам аукционов заключено 32 договора купли-продажи и 94 договора аренды земельных участков на общую сумму 60 млн. рублей.

«От приватизации муниципального имущества поступило почти 30 млн. [рублей]», — отметил он.

Виктор Кувайцев сообщил, что доход от размещения нестационарных торговых объектов — киосков и павильонов — впервые превысил 3,5 млн. рублей.

«От размещения рекламных конструкций поступило в бюджет порядка 60 млн. рублей», — сказал мэр.

По его словам, по состоянию на 15 декабря, поступило на 482 млн. рублей больше налоговых и неналоговых доходов, чем за аналогичный период прошлого года.