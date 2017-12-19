EN
19:34:26 Вторник, 19 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Доходы бюджета Пензы ожидаются в размере 11,5 млрд. рублей — мэр

16:48 | 19.12.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Доходы бюджета Пензы по итогам 2017 года ожидаются в размере 11,5 млрд. рублей. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Доходы бюджета Пензы ожидаются в размере 11,5 млрд. рублей — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в том числе налоговые и неналоговые доходы составят 4,8 млрд. рублей.

«В целях обеспечения устойчивого экономического роста администрацией города реализуются мероприятия по увеличению доходов городского бюджета. От арендной платы за земельные участки и продажи права аренды поступило 449 млн. рублей. Это выше уровня прошлого года. Плюс к этому оформлено более 2 тыс. 100 сделок купли-продажи земельных участков в собственность на сумму более 280 млн. рублей», — сказал он, выступая перед активом города с отчетом о предварительных результатах работы за 2017 год во вторник, 19 декабря.

Виктор Кувайцев особо отметил, что благодаря претензионной работе на 73 млн. рублей уменьшена задолженность перед бюджетом Пензы по арендной плате за земельные участки.

«Заключено 180 соглашений о перераспределении земельных участков на общую сумму 5,7 млн. рублей», — добавил мэр.

Глава администрации города уточнил также, что по результатам аукционов заключено 32 договора купли-продажи и 94 договора аренды земельных участков на общую сумму 60 млн. рублей.

«От приватизации муниципального имущества поступило почти 30 млн. [рублей]», — отметил он.

Виктор Кувайцев сообщил, что доход от размещения нестационарных торговых объектов — киосков и павильонов — впервые превысил 3,5 млн. рублей.

«От размещения рекламных конструкций поступило в бюджет порядка 60 млн. рублей», — сказал мэр.

По его словам, по состоянию на 15 декабря, поступило на 482 млн. рублей больше налоговых и неналоговых доходов, чем за аналогичный период прошлого года.
Актуальное
Читайте также
Фотокорреспондент ИА «PenzaNews» удостоен благодарности пензенского Заксобрания Реструктуризация долга позволила властям Пензы выполнить расходные обязательства — мэр
Под Пензой у клиентки экстрасенса выманили деньги, пообещав ей около 500 тыс. рублей Сотрудники пензенского управления АО «Транснефть – Дружба» отличились в шахматах
Уровень регистрируемой безработицы в Пензе снизился до 0,63% В Пензе спасатели помогли молодой матери снять кольцо с пальца
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver