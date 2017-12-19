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Реструктуризация долга позволила властям Пензы выполнить расходные обязательства — мэр

18:20 | 19.12.2017 | Экономика

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Реструктуризация задолженности Пензы перед бюджетом региона позволила городским властям выполнить в 2017 году взятые на себя расходные обязательства. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Реструктуризация долга позволила властям Пензы выполнить расходные обязательства — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 1 января этого года, муниципальный долг города составлял 4,5 млрд. рублей. На основании закона Пензенской области была проведена реструктуризация задолженности перед бюджетом [...] на сумму 973 млн. [рублей], в результате чего муниципальный долг снизился и, по состоянию на 1 января следующего года, он будет составлять 3,9 млрд. рублей», — сказал глава администрации Пензы, выступая перед активом города с отчетом о предварительных результатах работы за 2017 год во вторник, 19 декабря.

«Это позволило нам привлечь дополнительные заемные средства, чтобы в конце 2017 года выполнить свои расходные обязательства», — добавил Виктор Кувайцев.
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