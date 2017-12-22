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Пензенская область будет расширять сотрудничество с провинцией Цзянси

15:10 | 22.12.2017 | Экономика

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Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и вице-губернатор правительства китайской провинции Цзянси Се Жу договорились о расширении сотрудничества.

Пензенская область будет расширять сотрудничество с провинцией Цзянси

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область является регионом с высоким уровнем развития сельского хозяйства, как и Цзянси. Мы будем привлекать предприятия провинции к инвестициям в ваш регион», — сказала глава китайской делегации Се Жу в ходе рабочей встречи, состоявшейся в губернаторском доме Пензы в пятницу, 22 декабря.

Она поделилась впечатлениями от посещения в регионе ряда объектов и рассказала о планах по развитию сотрудничества в области медицинских технологий.

В связи с этим Иван Белозерцев пригласил гостью к участию в международном медицинском форуме «InnoMed».

«Вы можете представить продукцию своего кластера, мы бы обсудили варианты создания совместных предприятий», — отметил он.

В свою очередь Се Жу пригласила главу Пензенской области посетить международную выставку по инвестициям и экологическому развитию, которая состоится в провинции в 2018 году.

Стороны достигли договоренность о реализации ряда проектов в сфере культуры, образования, туризма. В частности, обсуждалась возможность обмена опытом между мастерами стеклоделия двух стран.

Также Иван Белозерцев выразил готовность помочь с размещением болельщиков из Китая, которые могут приехать на чемпионата мира по футболу.

Кроме того, в ходе встречи было озвучено, что в 2018 году из Цзянси в Пензу приедут 54 студента для учебы в ПГУ, сообщает пресс-служба правительства региона.
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